SEC announces players attending 2017 Football Media Days

Press Release from the Southeastern Conference

The Southeastern Conference today announced its annual football media days will take place July 10-13, held again at the Hyatt Regency Birmingham - Wynfrey Hotel in Hoover, Ala. A more detailed daily schedule with a rotational breakdown and student-athletes attending will be available at a later date.

The SEC Network and ESPN will once again be on site to bring SEC Media Days to a national audience. Six times since 1992 has the SEC Media Days predicted champion proceeded to win the SEC Championship, including two of the last three seasons.

2017 SEC FOOTBALL MEDIA DAYS SCHEDULE

As of February 28, 2017 (Tentative and subject to change)

MONDAY, July 10

Arkansas

Bret Bielema

Austin Allen, Sr., QB

Frank Ragnow, Sr., OL

Kevin Richardson II, Sr., DB

LSU

Ed Oregeron

D.J. Chark, Sr., WR

Derrius Guice, Jr., RB

Christian LaCouture, Sr., DE

Tennessee

Butch Jones

Emmanuel Moseley, Sr., DB

Jashon Robertson, Sr., OL

Kendal Vickers, Sr., DL

TUESDAY, July 11

? Mississippi State

Dan Mullen

Donald Gray, Sr., WR

Dez Harris, Sr., LB

Martinas Rankin, Sr., OL

Florida

Jim McElwain

Duke Dawson, Sr., DB

Marcell Harris, Sr., DB

Martez Ivey, Jr., OL

Georgia

Kirby Smart

Nick Chubb, Sr., RB

Sony Michel, Sr., RB

Roquan Smith, Jr., LB

Vanderbilt

Derek Mason

Oren Burks, Sr., LB

Kyle Shurmur, Jr., QB

Ralph Webb, Sr., RB

WEDNESDAY, July 12

Alabama

Nick Saban

Bradley Bozeman, Sr., OL

Minkah Fitzpatrick, Jr., DB

Calvin Ridley, Jr., WR

Kentucky

Mark Stoops

Mike Edwards, Jr., S

Stephen Johnson, Sr., QB

Courtney Love, Sr., LB

Missouri

Barry Odom

Eric Beisel, Sr., LB

Drew Lock, Jr., QB

J'Mon Moore, Sr., WR

Texas A&M

Kevin Sumlin

Christian Kirk, Jr., WR

Koda Martin, Jr., OL

Armani Watts, Sr., DB

THURSDAY, July 13

Ole Miss

Hugh Freeze

Javon Patterson, Jr., OL

Shea Patterson, So., QB

Breeland Speaks, Jr., DT

Auburn

Gus Malzahn

Daniel Carlson, Sr., K

Tray Matthews, Sr., DB

Braden Smith, Sr., OL

South Carolina

Will Muschamp

Jake Bentley, So., QB

Hayden Hurst, Jr., TE

Deebo Samuel, Jr., WR